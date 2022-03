Abruzzo: Sanità, per Taglieri (M5s) nella Asl 2 apparecchi obsoleti e zero programmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo - spiega ancora Taglieri - le problematiche dei macchinari non sono le uniche cose che bloccano la Asl 02. Anche la carenza di personale incide inevitabilmente sull'offerta sanitaria per i cittadini. In mancanza di assunzioni, si costringono operatori sanitari a turni massacranti, e mentre si continuano a ringraziare a parole per il loro lavoro, non si fa niente per fare nuove assunzioni. Infatti, sempre al Renzetti, due medici radiologi sono stati trasferiti a Pescara senza essere sostituiti, rendendo di fatto complicato sfruttare appieno quei pochi e obsoleti apparecchi elettromedicali presenti nella struttura". "Macchinari inadeguati, liste d'attesa che aumentano, servizi non erogati come nel caso della risonanza addome, attualmente non prenotabile in mancanza di una bobina da 17 mila euro: una impreparazione e improvvisazione totale che spinge gli utenti dal privato e lascia a pezzi la sanità regionale pubblica. E tutto questo, conclude, dopo tre anni di governo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, non ha alcuna giustificazione accettabile". (Gru)