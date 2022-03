Carburante: FI e Pd, governo intervenga contro corsa al pieno oltreconfine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare il “pendolarismo del pieno” e sostenere i gestori delle pompe di benzina del Friuli Venezia Giulia, occorre un intervento del governo che riporti i prezzi in linea con gli altri Paesi europei. È un appello bipartisan quello partito da Trieste e sollevato da Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Friuli Venezia Giulia, e da Tatjana Rojc, senatrice del Partito democratico. Da oggi in Slovenia è entrata in vigore una nuova regolamentazione dei prezzi al dettaglio, che punta a contrastare l’impennata del costo del carburante dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Per 30 giorni la benzina costerà al massimo 1.503 euro al litro, il diesel 1.541 euro al litro. Gli automobilisti di Trieste si sono così messi in coda verso i distributori sloveni, appena al di là del confine. (segue) (Frt)