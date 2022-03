Napoli: Peluso (Fd'I), noi rappresentiamo professioni, imprese e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ascolta le categorie per costruire il proprio progetto di sviluppo del Sud e del territorio dell'area metropolitana di Napoli. A tal fine, il partito darà vita ad organismi per raccogliere le istanze delle categorie, delle professioni, delle imprese per creare una proposta organica per lo sviluppo del territorio". E' quanto è emerso dall'iniziativa tenuta, a Napoli, nella sala eventi di "Eccellenze Campane", da Gabriella Peluso, dirigente nazionale per le Politiche per il Mezzogiorno, Marta Schifone, dirigente nazionale responsabile del Dipartimento Professioni, Michele Schiano Di Visconti, coordinatore dell'Area metropolitana di Napoli, Sergio Rastrelli, coordinatore di Napoli. Hanno partecipato i seguenti rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni delle imprese: Salvatore Ronghi, Segretario Generale di Cnal, Giuseppe Fontanarosa, dirigente nazionale di Fmpi, Imma Guariniello, dirigente di Snals, Raffaele De Cicco, presidente del Movimento Avvocati "5 Maggio", Domenico Filosa, presidente di Unipan Confcommercio, Giovanni Saggiomo, dirigente medico, Luigi Ragosta, commercialista, Rosella Barone, responsabile Coordinamento "Giudici di Pace". (segue) (Ren)