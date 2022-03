Piemonte: firmata convenzione tra Università Torino e Orientale e Consiglio regionale per buona politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte assieme alle Università di Torino e del Piemonte Orientrale e Ires Piemonte, hanno firmato questa mattina una convenzione di cooperazione per aumentare la conoscenza dei valori territoriali della Regione e attuare politiche pubbliche a vantaggio del territorio. "Come Assemblea legislativa in questa legislatura abbiamo avviato un importante percorso istituendo la Commissione permanente sull’autonomia, perché crediamo che una maggiore autonomia e una conseguente responsabilizzazione dei territori possa portare migliori condizioni di efficienza e benessere a tutti i Piemontesi - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia -. (segue) (Rpi)