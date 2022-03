Sanità: da 13 imprese italiane del farmaco 1,2 miliardi in ricerca e sviluppo, nel 2020 fatturati 12,5 miliardi con 44.500 addetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 13 aziende farmaceutiche a capitale italiano sono Abiogen Pharma (Pisa), Alfasigma (Bologna), Angelini Pharma (Ancona). Chiesi Farmaceutici (Parma), Dompé Farmaceutici (Milano), I.B.N Savio (Pomezia Rm), Italfarmaco (Milano), Kedrion (Lucca), Menarini (Firenze), Molteni (Firenze), Mediolanum farmaceutici (Milano), Recordati (Milano), Zambon (Milano). Le imprese hanno evidenziato come il settore farmaceutico sia un asset strategico per l’economia Italiana e come il governo Draghi abbia inserito tra i suoi obiettivi l’incremento degli investimenti nel settore, seguendo tuttavia azioni politiche contraddittorie che, se confermate, porterebbero a una compressione dell’industria farmaceutica nazionale, che creerebbe una ulteriore dipendenza italiana dall’estero. Tra le azioni indicate, la riduzione del Patent box, la revisione del prontuario con il criterio della sovrapponibilità terapeutica, l’alterazione dei canali distributivi regionali a scapito in particolare delle imprese nazionali, e l’indebolimento della privativa industriale con il ddl sulla Concorrenza che, se approvato, permetterà il rimborso di specialità equivalenti prima della scadenza brevettuale. Le imprese hanno poi evidenziato come l’incremento dei costi delle materie prime e i rincari dell’energia, che determinano onerosità produttive fuori controllo, a differenza di altri settori industriali, non possano essere ribaltate sui prezzi finali dei farmaci, che sono imposti e regolati. (Rin)