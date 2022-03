Campania: Ciarambino (M5s), via libera per costituzione eco musei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "L'obiettivo è promuovere aree di particolare interesse paesaggistico, storico e culturale, con il coinvolgimento di associazioni, enti culturali e delle stesse comunità che vi risiedono. Saranno, anzi, proprio i cittadini i primi protagonisti, attraverso processi partecipativi che vedono il coinvolgimento di ogni singola realtà. Una maniera efficace e innovativa per fare cultura dal basso, avvalendoci al contempo dell'innovazione tecnologica e promuovendo sinergie con enti di ricerca, istituzioni scolastiche e università. Grazie agli ecomusei, sarà inoltre possibile ritrovare la memoria storica di territori che in Campania vantano un patrimonio importante per tradizione e folklore, attraverso il recupero di strumenti e pratiche storiche delle comunità locali". Dunque ha concluso: "La Campania è un territorio che vanta un numero incredibile di siti unici al mondo, molti dei quali hanno ottenuto in questi anni il riconoscimento Unesco. La nascita degli ecomusei, istituiti già da alcuni anni in altre regioni, non potrà che contribuire a esaltare al massimo l'immenso patrimonio della nostra regione". (Ren)