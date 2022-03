Piemonte: assessore Sanità, domani incontreremo ministro per risorse Piano sanità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani incontreremo il ministro della Sanità Speranza a Roma per discutere del Piano di sanità territoriale e delle risorse che mancano per farlo funzionare nel territorio. Lo ha affermato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi a margine della conferenza stampa sul piano di abbattimento delle liste d'attesa. "Non si possono fare riforme senza risorse economiche e personale", ha concluso Icardi. (Rpi)