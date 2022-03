Napoli: Nappi (Lega), bene sentenza tribunale contro occupazioni a Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pronuncia del Tribunale che ordina al Gridas di liberare immediatamente gli spazi occupati illegalmente a Scampia, è un'ottima notizia. Le occupazioni abusive di edifici pubblici e privati rappresentano una piaga, contro la quale la Lega sarà schierata sempre in prima linea. Ancor più grave se chi occupa si trincera dietro lo scudo di sedicenti associazioni che operano per il sociale, ma che di fatto negano spazi e alloggi ai cittadini, per di più a Napoli, che fa i conti con una grave emergenza abitativa. Invito il sindaco Manfredi ad attivarsi per ripristinare la legalità violata impunemente dalla precedente amministrazione comunale, e restituire ai territori quanto è stato regalato per anni a chi non ne ha diritto né titolo, solo per assicurarsi appoggio politico". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega. (Ren)