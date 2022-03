Abruzzo: Sanità, per Taglieri (M5s) nella Asl 2 apparecchi obsoleti e zero programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione delle apparecchiature mediche nella Asl 02 è inaccettabile. Dalla risposta di oggi dell'Assessore Verì a una mia interpellanza datata 2019, abbiamo avuto una conferma dell'inerzia che va avanti nei fatti da anni. Le sostituzioni e gli acquisti sono stati totalmente insufficienti e sostanzialmente fermi. Eppure era stato lo stesso manager Thomas Schael, sempre nel 2019, a dichiarare che dei 18mila elettromedicali in dotazione alla Asl, il 75 per cento avesse più di 9 anni mentre andrebbero sostituiti ogni 5-7 anni". Lo afferma il Consigliere regionale M5s Francesco Taglieri a margine della discussione di un'interpellanza discussa nel corso della seduta di Consiglio. "Emerge così che, in oltre due anni di centrodestra alla guida della sanità abruzzese, niente è ancora realmente cambiato, tanto che l'Assessore si è limitata a fare un elenco di appena sei strumentazioni acquistate, spesso inadeguate alle esigenze. Una cifra totalmente inaccettabile rispetto al contesto che viviamo. La Tac - spiega ancora Taglieri - acquistata per l'Ospedale Renzetti di Lanciano è la rappresentazione perfetta dell'improvvisazione che guida la sanità nella provincia di Chieti. Dopo anni di richieste e di denunce, è stato alla fine acquistato per 200mila euro un macchinario dismesso dalla Francia datato 2016, quindi di fatto già da cambiare. Ma ancora più grave è pensare che con soli 15mila euro in più avremmo potuto comprare una Tac nuova ed efficiente". (segue) (Gru)