Carburante: FI e Pd, governo intervenga contro corsa al pieno oltreconfine (2)

- “All’ultima rilevazione ufficiale, risalente alla settimana scorsa, il divario era di circa 50 centesimi al litro, cioè venti euro di risparmio. Con la decisione di oggi aumenterà ancora di più, mettendo in ginocchio i gestori delle aree di servizio del Friuli Venezia Giulia e causando un danno alle casse dello Stato in termini di minor gettito Iva”, sottolinea in una nota Savino, che chiede al governo italiano di prendere atto dell’eccezionalità della situazione in regione e assumere nuovi provvedimenti. “Ci attendiamo che il ministro Cingolani in Senato dia risposte concrete a una situazione insostenibile per famiglie e imprese. Il governo nel suo insieme tenga conto anche di situazioni territoriali specifiche, come le zone confinarie”, è l’appello anche di Rojc. “Il taglio delle accise e altre tipologie di intervento sono necessarie, ma incideranno relativamente su tutta la fascia confinaria con la Slovenia, dove alla pompa si risparmia circa mezzo euro al litro”. (Frt)