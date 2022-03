Veneto: Zaia, decreto salva filiere segnale atteso e messaggio importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto salva filiere è un segnale fondamentale ma anche un messaggio culturale importante che invita, dove possibile, a riappropriarsi di molti di quegli spazi fino ad oggi delegati alle importazioni. E’ la sintesi del pensiero del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che commenta la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale. “Un intervento in questa direzione del governo era auspicato e indispensabile. La nostra economia rischia di collassare sotto il costo delle materie prime e l’andamento. Ma salvare le nostre filiere non è soltanto un ragionamento finanziario. In ballo c’è il diritto di poter decidere del proprio sistema produttivo alimentare, culturalmente adeguato alle esigenze e prodotto e distribuito in forma sostenibile. In poche parole, dobbiamo puntare a quella che viene chiamata la sovranità alimentare”, dice Zaia.(Rev)