Piemonte: al via ampliamento dell'interporto Sito di Orbassano (2)

- "Interporto Sito - ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - rappresenta un elemento essenziale per rendere il Piemonte il cuore logistico dell’Europa. Il Piemonte si trova infatti all’intersezione dei due grandi futuri assi ferroviari europei Genova Rotterdam e Corridoio del Mediterraneo e può contare su un know how straordinario. Crediamo in un rilancio del Nord Ovest basato sulla logistica e vogliamo essere il motore propulsore di questo processo", ha concluso. (Rpi)