Piemonte: Magliano (Moderati) su caro bollette a 'Nova', Regione costruisca cabina regia

- Chiediamo con forza di sapere se la Regione vuole costruire una cabina di regia per valutare quanto costerà in più la gestione delle strutture gestite dal Piemonte con il caro energia e se ha intenzione di prendere dei provvedimenti per calmierare i costi. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il consigliere regionale del Piemonte Silvio Magliano (Moderati) parlando del caro bollette. "Vediamo immobilismo e questo ci preoccupa. Ci dicano se ad occuparsi di questa Regione dovrà essere il governo e non la giunta", ha concluso Magliano. (Rpi)