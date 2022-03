Ucraina: la Lega porta in Italia 42 persone accolte da sindaci e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore ha raggiunto l’Italia il secondo pullman organizzato dalla Lega e che ha portato in salvo 42 profughi ucraini. 22 bambini e 20 tra mamme, donne e anche un’anziana. E' quanto riferisce il partito in una nota. Gli ucraini sono già stati alloggiati: otto in una struttura allestita nel comune di Rogno (Bergamo), tre famiglie e un’anziana accompagnate da parenti nel Nord Italia, altri otto ucraini sono stati invece accompagnati a L’Aquila, tre a Chieti e gli altri a Roma. Per Luca Toccalini, coordinatore della Lega giovani ed Eugenio Zoffili, presidente della commissione Schengen, promotori dell’iniziativa umanitaria, è fondamentale ringraziare "tutti per l’impegno. Da chi ha donato beni di prima necessità a chi ha accolto, in particolare il sindaco di Rogno Cristian Molinari per la grande disponibilità, gli autisti del pullman per la professionalità dimostrata visto che è stato un viaggio lungo e complicato e sono stati perfetti". Ad accompagnare la delegazione anche mamma e figlia Ucraine da L’Aquila che sono state fondamentali sia come interpreti che a livello psicologico per il sostegno di chi scappa dalla guerra lasciando tutto, affetti, beni e la propria casa. Nell’occasione - conclude la nota - la delegazione leghista ha anche portato cibo, pappe per bambini, latte in polvere, pannolini raccolti in Italia e che sono stati consegnati al centro profughi di Korczowa e al monastero Sanktuarium Pasyjno-Maryjne. (Com)