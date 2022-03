Piemonte: assessore Sanità, obiettivo riduzione 30 per cento liste attesa entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo creato una Commissione in assessorato composta da tecnici che si occuperà di un piano di smaltimento delle liste d'attesa negli ospedali. L'obiettivo è ridurle del 30 per cento entro giugno per quanto riguarda le prestazioni di primo accesso. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi a margine della conferenza stampa sul piano di abbattimento delle liste d'attesa. "Sono stati stanziati anche 36 milioni per dare un ventaglio di risposte anche esterne al problema, chiedendo ad esempio il supporto anche dei privati", ha concluso Icardi. (Rpi)