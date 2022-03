Napoli: Peluso (Fd'I), noi rappresentiamo professioni, imprese e lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peluso ha dichiarato: "Il nostro partito vuole rappresentare le esigenze e le problematiche del mondo del lavoro, delle professioni, dell'impresa, delle categorie produttive della società per dare risposte di qualità, concrete e di valore finalizzate a migliorare le loro condizioni e a dare slancio alla crescita economica e sociale del Sud e del nostro territorio. Il Mezzogiorno rappresenta la grande opportunità per la crescita dell'Italia, per questo bisogna puntare sulla piena realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla nascita della Macro Regione Mediterranea per potenziare le opportunità commerciali ed imprenditoriali per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo". Marta Schifone ha sottolineato: "Fratelli d'Italia è fortemente e concretamente dalla parte delle categorie e delle professioni, ed infatti, in occasione della approvazione della Legge di Bilancio 2022, si deve all'azione dei nostri gruppi parlamentari l'approvazione di un importante emendamento che prevede tutele per i liberi professionisti in caso di infortunio e malattia e che rappresenta il primo passo verso la equiparazione del welfare per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi. Siamo molto fieri di questo risultato e continueremo a lavorare per ottenerne altri a favore delle professioni che attraversano una fase di grave difficoltà economica". (segue) (Ren)