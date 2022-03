Napoli: Peluso (Fd'I), noi rappresentiamo professioni, imprese e lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schiano ha detto: "La principale problematica della Campania ed, in particolare, dell'area metropolitana di Napoli, è la mancanza di lavoro che genera povertà, illegalità, degrado sociale e mancanza di prospettive , Fratelli d'Italia è presente e radicata sui territori per essere punto di riferimento della società, con particolare attenzione per le fasce deboli, e per costruire prospettive per il lavoro e per lo sviluppo economico e sociale. In tale ottica, il nostro progetto politico, presentato e risultato vincente alle elezioni della Città Metropolitana, fonda sul potenziamento di questa realtà istituzionale affinchè costituisca una vera opportunità per potenziare trasporti e servizi e migliorare la vivibilità e la sicurezza del territorio, condizione primaria per creare sviluppo economico e lavoro". Rastrelli ha detto: "La nostra forza politica rilancia i propri valori e le proprie tradizioni puntando, a Napoli, sulle migliori energie culturali, ambientali e sociali per rinsaldare il rapporto con la società napoletana e per rilanciare il progetto di sviluppo per il capoluogo partenopeo che deve puntare su identità culturale, infrastrutture, servizi, turismo ed eccellenze territoriali, da qui nasce il nuovo corso della destra napoletana e del nostro partito nella nostra città". (Ren)