Piemonte: firmata convenzione tra Università Torino e Orientale e Consiglio regionale per buona politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa collaborazione, che si aggiunge ad altre iniziative che da tempo mettono in rete conoscenze e competenze per lo sviluppo, rafforza ulteriormente un obiettivo prioritario del nostro Ateneo: quello di produrre valore aggiunto sul territorio, agendo come attore fondamentale del trasferimento culturale e delle competenze, anche per quanto attiene ai modelli di governance e alle pratiche di innovazione politico-istituzionale", ha concluso Geuna. (Rpi)