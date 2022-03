Torino: Politecnico sperimenta i primi esami in cloud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico, dopo le esperienze in remoto maturate durante il Covid, ha deciso di sperimentare i primi esami in modalità cloud. In questa nuova modalità, gli studenti si collegano attraverso il browser del proprio Pc o di un laboratorio informatico ad un server che offre tutti i software necessari per l’esame, opportunamente configurati e protetti per consentirne il regolare svolgimento. Il sistema è ospitato sui server del Politecnico ed è stato interamente sviluppato in proprio sfruttando la tecnologia open source dei Docker containers, eseguiti in Kubernetes. Queste moderne tecnologie consentono di modulare a piacere il numero di utenti e nel contempo di garantire un'interazione estremamente fluida con gli utilizzatori. (segue) (Rpi)