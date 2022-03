Veneto: approvato programma garanzia di occupabilità dei lavoratori nel Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha adottato oggi il piano che darà attuazione al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) in Veneto. Il programma fa parte del pacchetto di misure previste dal Pnrr per sostenere la ripresa economica dopo la pandemia e ha l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa delle persone disoccupate e di prevenire la disoccupazione e il rischio di esclusione sociale nelle situazioni di fragilità occupazionale. “Ci stiamo affacciando ad una fase storica particolarmente complessa sotto il profilo economico e occupazionale: le risorse del programma nazionale rappresenteranno, in particolar modo in questa stagione, un’occasione unica per la crescita delle persone e lo sviluppo del nostro territorio” commenta l’assessore alla Formazione e al lavoro Elena Donazzan. Il programma nazionale, adottato lo scorso 5 novembre dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prevede che ogni Regione adotti un piano che definisce la strategia di realizzazione nel contesto territoriale. Al Veneto sono assegnati oltre 55 milioni di euro solo per il 2022 che rappresentano il 20 per cento delle risorse totali, cui si aggiungono, per l'anno in corso, 3,8 milioni di euro del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale. Con queste risorse, si punta a coinvolgere, nel primo anno, 37.800 persone di cui 10.080 coinvolte in attività di formazione. I disoccupati che percepiscono un ammortizzatore sociale e i beneficiari di reddito di cittadinanza sono considerati prioritari nel Programma, con l’obiettivo di sostenere la loro uscita dalla condizione di assistenza.(Rev)