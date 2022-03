Torino: Politecnico sperimenta i primi esami in cloud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione ha coinvolto i docenti del corso di Informatica del primo anno delle lauree triennali di Ingegneria, con circa 8 mila studenti divisi su due appelli, con dei risultati definiti dal Politecnico come "decisamente positivi. Questa sperimentazione che, con queste modalità e su questa scala, non ha eguali in altre università, è stata possibile grazie al connubio tra nuove esigenze didattiche e tecnologie innovative - ha affermato il professor Fulvio Corno, referente del rettore per le Tecnologie a supporto della didattica al Politecnico - È un esempio di innovazione didattica applicata al contesto degli esami, ma che potrà essere esteso anche alle esercitazioni di laboratorio di vari insegnamenti attivi presso il nostro ateneo", ha concluso. (Rpi)