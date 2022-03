Campania: Adelizzi (M5s), interrogazione parlamentari per rifiuti da Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da ben due anni i cittadini della Regione Campania sono alle prese con le vicissitudini che riguardano le circa 7.900 tonnellate di rifiuti, contenuti in 282 container, che, tra maggio e luglio del 2020, partirono dal porto di Salerno per approdare in Tunisia. Una vicenda controversa che, nel segnare una brutta pagina di storia, sta avendo il merito di unire la grande comunità della Valle e della Piana del Sele in difesa del territorio”. Lo ha dichiarato in una nota Cosimo Adelizzi, deputato del M5s: "In queste ore inizia ad arrivare qualche timido segnale positivo, ma fino a quando la questione non sarà definitivamente chiusa non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Per questo ho depositato un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell’Interno, al ministro della Difesa, al ministro della Salute e al ministro della Transizione Ecologica. A tutti loro ho chiesto formalmente quali azioni intendano avviare per verificare le ragioni e la regolarità delle decisioni assunte dalla Regione Campania, e allo stesso tempo di valutare se sussistano i presupposti per intervenire in merito alla scelta di stoccare i container di rifiuti nell’area militare di Persano. Viviamo in una terra meravigliosa che va sostenuta e sviluppata, non certo martoriata” (Ren)