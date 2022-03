Molise: ddl incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Molise" è il titolo della proposta di legge regionale di iniziativa del consigliere Micaela Fanelli. Il progetto prevede che la Regione promuova e sostenga lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working quale modalità di esecuzione del rapporto subordinato e/o parasubordinato funzionale alla riduzione dello spopolamento e incentivazione al ripopolamento della diverse aree del Molise. In quest'ottica l'iniziativa legislativa definisce "Lavoro agile o smart working", ai sensi dell'art. 18 della legge n. 81 del 2017, la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa può essere eseguita, all'interno di locali aziendali o all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. (segue) (Gru)