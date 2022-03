Molise: ddl incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Regione, dunque, si evidenzia nell'articolato, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, concorre a sostenere e sviluppare il lavoro agile attraverso: l'aiuto per il lavoratore in smart working per imprese del Centro-Nord, cioè che ricadono nelle categorie "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate" della Programmazione Ue 2021-27; l'aiuto ammonta ad un massimale che verrà definito con specifico atto di giunta in modo proporzionato agli sgravi per i lavoratori in area svantaggiata o obiettivo 1; l'aiuto per il lavoratore in smart working per imprese del Sud, cioè che ricadono nella categoria "regioni meno sviluppate" della Programmazione Ue 2021-27; l'aiuto ammonta ad un massimo di un terzo del contributo per ogni lavoratore ed è conferibile a tutte le imprese; il sostegno a investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working; il finanziamento di corsi di formazione professionale e manageriale per i dipendenti; i corsi devono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività in smart working e devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente; il finanziamento per consulenze per la riorganizzazione aziendale in funzione dello smart working; il finanziamento per i Comuni che realizzano Hub per lo smart working; il finanziamento per la promozione di piani e interventi di "destagionalizzazione".