Molise: ddl incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile (3)

- A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un Piano regionale per la promozione dello smart working che definisca gli indirizzi specifici, le azioni, le dotazioni e gli interventi sperimentali. Viene quindi istituito il Fondo regionale per sostenere e potenziare la stipula di contratti di lavoro di questo tipo. Infine, ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, in possesso dei requisiti richiesti è prevista la concessione di un voucher aziendale, a fondo perduto, per la realizzazione di: servizi di consulenza e formazione finalizzati all'adozione di un piano di smart working conrelativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato; acquisto di "strumenti tecnologici" funzionali all'attuazione del piano di smart working; formazione con l'obiettivo di accompagnare i lavoratori e le lavoratrici a gestire la propria attività in assenza di vincoli orari o spaziali, anche con l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, e assicurare loro le giuste conoscenze e competenze in ordine alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali; formazione finalizzata alla acquisizione di competenze relative alla gestione di software per la realizzazione delle attività in smart working. La proposta di legge passa ora all'esame della Commissione competente per iniziare il suo iter prima di approdare all'esame dell'Aula. (Gru)