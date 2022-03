Napoli: Schiano di Visconti (Fd'I), centrodestra vince se unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata necessaria una elezione di secondo livello come quella della Città Metropolitana di Napoli per far capire ancora di più ai nostri alleati che solo unito il centrodestra è forte. Come già detto anche da Giorgia Meloni, se tutti i partiti della coalizione remano nella stessa direzione si può vincere non solo alle prossime elezioni per il nuovo parlamento, ma si possono gettare le basi per essere finalmente competitivi e conquistare la maggioranza nelle Regionali e nelle Comunali". Lo ha dichiarato Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fd'I e commissario provinciale di Napoli del partito di Giorgia Meloni.(Ren)