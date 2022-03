© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte nubi in graduale dissoluzione durante il giorno sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3291 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.(Rpi)