Piemonte: Valle (vicepresidente Consiglio) a 'Nova', costituzione in giudizio su ricorso Tar atto necessario

- Oggi l'aula si è espressa approvando la costituzione in giudizio dell'ente rispetto al ricorso al Tar del consigliere di maggioranza Bongioanni sul rinnovo dell'Ufficio di presidenza. Era un atto necessario che abbiamo deciso di portare in discussione in aula. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle. "E' la seconda volta in 50 anni che si usa questo espediente e la prima volta che una forza politica ricorre contro se stessa qui in Regione", ha concluso Valle. (Rpi)