Ucraina: Cappellacci (FI), domani missione Uip torna in Sardegna con volo militare

- Rientrerà a Cagliari domani mattina, con un volo militare, la missione dell'Unione parlamentare promossa dal deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, con il console Anthony Grande. Ad annunciarlo è lo stesso deputato, che aggiunge in una nota: "La sosta in Romania si è rivelata provvidenziale perché sta permettendo ad altre famiglie in fuga dalla guerra di raggiungerci per venire con noi in Sardegna. Ringraziamo il sottosegretario Mulè, il direttore operativo della Protezione civile, ingegner Luigi D'Angelo, e il Covi per tutta l'organizzazione relativa al rientro a bordo di un volo dell'Aeronautica militare, che assicura un itinerario più celere e sicuro per il gruppo di profughi. Sono già circa 40 i bambini, i ragazzi e le mamme adottive che arriveranno nell'isola nella tarda mattina di domani". (Com)