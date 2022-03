Abruzzo: progetto "CenTEnari" tra protagonisti convegno annuale gruppo 2003 ricerca scientifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa occasione saranno presentati i primi risultati dello studio "CenTEnari", ottenuti su 46 nonagenari e 22 centenari, di cui la più longeva di 107 anni della provincia dell'Aquila. In particolare sarà descritta l'importanza della Crono-nutrizione, intesa come "ottimizzazione degli orari dei pasti, al fine di evitare uno stress post-prandiale immunitario. Infatti, più del 90 per cento degli intervistati erano soliti sdijunare che in dialetto abruzzese significa rompere il digiuno della notte". Tra pochi giorni, inoltre, sarà pubblicato il primo articolo scientifico del progetto, con il dettaglio dei consumi alimentari e dello stato di salute dei centenari, che saranno diffusi alla stampa. (Gru)