Molise: Talucci, bilancio primi venti anni Corecom è positivo

- I Corecom "hanno svolto in questi anni un ruolo fondamentale nello sviluppo di una cultura dell'informazione il più possibile bilanciata e che non condizioni in maniera impropria la corretta vita democratica e il complesso svolgimento delle competizioni elettorali. Parimenti i Corecom hanno garantito un luogo giuridico extragiudiziale di confronto tra le parti e di eventuale decisione terza che rendesse i cittadini protagonisti di un percorso semplice, diretto ed economico che li portasse a far valere le proprie ragioni presso le società fornitrici di servizi di comunicazione. Il bilancio di questi 20 anni, sia a livello nazionale che a quello regionale, può quindi dirsi positivo. Su queste basi tutti ci dobbiamo sentire spronati ad andare avanti con sempre maggior lena migliorando e ampliando i servizi ai cittadini-utenti e alle aziende di informazione e di comunicazione". Lo ha dichiarato il presidente del Corecom Molise, Fabio Talucci in occasione del ventennale dell'istituzione dei Corecom. Ventennale che si è commemorato ufficialmente la scorsa settimana a Roma nella sala Capitolare del Senato della Repubblica, nel corso di un evento ufficiale al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga, il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. (segue) (Gru)