Molise: Talucci, bilancio primi venti anni Corecom è positivo (2)

- All'incontro hanno partecipato anche il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella, il presidente del Coordinamento nazionale dei presidenti Corecom, Marianna Sala, il presidente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, il direttore dell'alta scuola di Comunicazione e Media digitali Unitelma/Sapienza, Mario Morcellini, il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico con deleghe sulle telecomunicazioni, digitale e banda ultralarga, Anna Ascani, il presidente del Consiglio regionale della Toscana con delega ai rapporti con i Corecom della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Antonio Mazzeo, ed il presidente del Consiglio di amministrazione Rai, Marinella Soldi. Per il Molise erano presenti il presidente ed il vicepresidente del Corecom, Fabio Talucci e Nicola Lavanga. In occasione di questo ventennale, che rappresenta un momento importante della storia dei Comitati regionali per le comunicazioni, il presidente Talucci ha dato notizia di come il Corecom Molise stia organizzando eventi per riflettere e confrontarsi con cittadini ed operatori dell'informazione e della comunicazione sul miglioramento e sull'evoluzione dei servizi prestati agli utenti. (Gru)