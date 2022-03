Napoli: controlli Polizia contro sosta selvaggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di un'operazione di controllo contro il fenomeno della sosta selvaggia effettuata dagli agenti dell'unità operativa Poggioreale della Polizia municipale di Napoli, in via Stadera sono stati elevati diversi verbali per varie infrazioni al Codice della strada. In particolare 33 verbali non contestati, 2 verbali per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria e 5 veicoli rimossi con carri gru. 7 i verbali contestati a proprietari di autoveicoli giunti sul posto prima che i carri prelevassero i veicoli. Verificate anche le autorizzazioni a 11 attività commerciali inerenti le occupazioni di suolo pubblico e la corretta gestione dei rifiuti. Gli agenti si sono poi spostati in via Brin dove sono stati rimossi ulteriori 3 veicoli trovati in sosta irregolare. (Ren)