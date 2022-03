Campania: Ciarambino (M5s), su autismo Asl disattendono impegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono ulteriori risorse per integrare l'assistenza sanitaria con misure sociosanitarie - ha sottolineato la vicepresidente del consiglio regionale della Campania - ossia quei percorsi finalizzati all'inclusione sociale e al recupero dell'autonomia che consentano a ciascun paziente di migliorare la qualità della propria vita. Per la stessa ragione ottenemmo, nelle attività di presa in carico, che accanto ai neuropsichiatri venissero impegnati anche pedagogisti ed educatori socio-pedagogici, così da affrontare a 360 gradi un tema che richiede il coinvolgimento di diverse professionalità". Infine, ponemmo la questione dell'accompagnamento dei pazienti nel passaggio all'età adulta. Va assolutamente evitato che, con la maggiore età, che un soggetto autistico diventi un paziente psichiatrico, interrompendo bruscamente la continuità del percorso terapeutico, col rischio di vanificare i risultati ottenuti". Con la richiesta a sua firma, la vicepresidente del Consiglio regionale ha chiesto la convocazione in audizione degli assessori competenti, dei dirigenti delle direzioni regionali competenti e delle Asl "per conoscere quali siano i motivi che impediscono di dar seguito agli impegni assunti da ben otto mesi, messi nero su bianco in una mozione che ha ottenuto il consenso unanime di tutte le forze politiche rappresentate in consiglio regionale". (Ren)