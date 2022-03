Veneto: nasce il certificato introduttivo oncologico, che elimina le visite specialistiche dell’Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore Inps Veneto Antonio Pone ha annunciato questa mattina a palazzo Balbi di Venezia, sede della giunta regionale, l’introduzione, già a regime, di una novità che riguarda gli oltre 30 mila malati oncologici presenti in Veneto. Ai fini pensionistici, previdenziali o per altre agevolazioni previste dalla normativa è stata eliminata la parte burocratica. “Lo specialista redige un certificato introduttivo oncologico che contiene tutte le informazioni utili per la commissione medica dell’Inps, senza che il paziente debba sottoporsi ad un’altra visita o debba andare dal proprio medico di base. E’ un unicum a livello nazionale, perché la Regione Veneto è l’unica ad aver aderito integralmente con tutte le sue istituzioni sanitarie”. E’ stato il lockdown a impedire di fare visite specialistiche, in particolare ai malati oncologici, ma il Decreto Semplificazioni ha introdotto la possibilità di consultare i fascicoli sanitari, incrociando i dati già in possesso della pubblica amministrazione. La media nazionale per questo tipo di integrazione è di circa il 22 per cento, in Veneto supera già il 70%.(Rev)