- Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la propria costituzione in giudizio davanti al Tar per il ricorso presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni rispetto alle modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza. L'ordine del giorno è stato approvato con 38 voti favorevoli, un contrario e due non votanti. (Rpi)