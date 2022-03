Napoli: al via 25esima Borsa mediterranea del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con grande piacere il ritorno della BMT. L'Amministrazione sta lavorando incessantemente, dopo il periodo di stasi, per garantire in maniera articolata il rilancio del nostro territorio e quest'evento fieristico, il più importante del centro sud, offre l'opportunità di presentare in maniera adeguata la programmazione turistica della città". Con queste parole il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che sarà presente al taglio del nastro di venerdì alle 11.30, lancia l'appuntamento con la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 18 al 20 marzo. La Bmt si presenta ai blocchi di partenza con un programma ricco che spazia dal turismo green a quello del lusso, dai workshop (su incoming, incentive, vacanza attiva e turismo sociale) agli incontri sul turismo del futuro e sul digital marketing. (Ren)