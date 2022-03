Enti locali: Gelmini su minoranze linguistiche, governo attento a loro tutela, da Dara 5 milioni per nuovi progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato pubblicato quest'oggi presso il sito del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482, a valere sul Fondo statale per le minoranze linguistiche storiche". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Per la corrente annualità il fondo ammonta ad euro 5.058.760,00, con un incremento di circa il 20 per cento rispetto alle risorse stanziate nel bilancio dello scorso anno. L'Avviso - destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali - prevede nuove modalità operative per facilitare la presentazione dei progetti da parte degli enti proponenti. Il governo con questa iniziativa conferma la sua attenzione alla tutela delle minoranze linguistiche, una specificità del nostro Paese, un arricchimento culturale per tante realtà italiane e una continua occasione di positivo confronto tra cittadini, istituzioni e territori".(Rin)