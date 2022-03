Ucraina: Zaia, già 4 mila profughi, pronti 9 mila posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del punto stampa a palazzo Balbi a Venezia, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto a proposito della situazione conseguente alla guerra in Ucraina. “Il quadro è preoccupante. Abbiamo almeno quattromila profughi, prevalentemente in provincia di Treviso. Di loro 19 sono ricoverati in ospedale, 12 sono bambini. A tutti quelli che arrivano facciamo i tamponi e devo dire che l’incidenza è bassa, intorno al 2-3 per cento. Dobbiamo capire quale variante hanno queste persone, per questo ho chiesto alle Ulss di sequenziare il virus”, ha detto Zaia. Per quanto riguarda gli aiuti, sono 3957 i cittadini che hanno messo a disposizione 8100 posti letto. Le donazioni in denaro sul conto corrente regionale hanno superato i 400mila euro. “Da domani attiviamo anche gli ospedali di Monselice, Asiago e Malcesine, arrivando a un migliaio di posti letto complessivi. Chiedo al governo di rimpinguare il fondo di Protezione Civile, soprattutto per il cibo e gli alloggi da dare a queste persone. Nessun dubbio sull’utilità dell’esercito per gestire i flussi”, ha aggiunto Zaia.(Rev)