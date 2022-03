Piemonte: Valle (Pd) a 'Nova', ricorso atto ritorsivo in vista rinnovo presidenze Commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricorso al Tar da parte di un membro della maggioranza in Regione è solo un atto ritorsivo per alzare la posta in palio in vista del rinnovo delle presidenze delle Commissioni regionali. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il consigliere regionale Piemontese del Partito Democratico Daniele Valle commentando il ricorso del consigliere di maggioranza Bongioanni (Fdi) in Consiglio regionale del Piemonte. "Per noi è pienamente legittimo ricorrere agli strumenti informatici per non interrompere la funzionalità dell'Ente. Ma qui il vero tema è un altro. Dimostra che la maggioranza è sempre più divisa e lacerata al suo interno", ha concluso Valle. (Rpi)