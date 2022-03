Abruzzo: progetto "CenTEnari" tra protagonisti convegno annuale gruppo 2003 ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "CenTEnari" - coordinato dal professor Mauro Serafini della Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo - sarà tra i protagonisti del convegno annuale gruppo 2003 per la ricerca scientifica, che si terrà all'Accademia nazionale dei Lincei, giovedì 17 marzo 2022. Il gruppo, denominato "gruppo 2003" dall'anno di costituzione, raggruppa gli scienziati italiani che figurano negli elenchi dei ricercatori più citati al mondo nella letteratura scientifica nel loro settore, certificato dall'Institute for Scientific Information (ISI) di Philadelphia. L'appuntamento annuale sullo stato e le prospettive della ricerca scientifica nazionale per una ricerca al servizio del Paese si aprirà con la lectio magistralis del premio Nobel per la Fisica, professor Giorgio Parisi, sulla valutazione dei ricercatori. Tra i settori della ricerca nazionale, ci sarà una particolare attenzione all'alimentazione. E in questa sezione Mauro Serafini,coordinatore del gruppo di lavoro che ha prodotto il documento "Le nuove sfide della prevenzione: alimentazione funzionale e sistema immunitario", illustrerà i rapporti tra nutrizione e immunità, proponendo suggerimenti per una nutrizione real life, che possa essere maggiormente seguita dalla popolazione, rispetto alle classiche raccomandazioni nutrizionali, al fine di promuovere abitudini alimentari in grado di prevenire l'insorgenza di stati infiammatori cronici e ridurre il dilagare dell'obesità. (segue) (Gru)