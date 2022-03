Veneto: confronto tra imprenditori e banche su finanziamenti straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il mercato italiano del private equity ha messo a segno il record di 383 nuovi investimenti (252 nel 2020, +52 per cento, secondo Private Equity Monitor LIUC Business School). Nel solo mese di dicembre 40 operazioni, concentrate al Nord, con il Veneto (20 per cento del mercato) al secondo posto, dietro Lombardia (35 per cento) e davanti ad Emilia Romagna (15 per cento).Ma il rimbalzo, che si avviava a diventare ripresa nel 2022, oggi è minato da una «tempesta perfetta»: i rincari vertiginosi di energia e materie prime, balzati ancor più in alto a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, erodono i margini e stanno causando riduzioni o sospensioni delle produzioni. E un rallentamento della crescita, oltre alla drammatica emergenza umanitaria. In questa veloce mutazione di scenari e paradigmi, il sistema bancario, comprese le operazioni di finanza straordinaria, mantiene un ruolo decisivo sui fronti strategici dell’economia, per la risposta ai nuovi rischi, il sostegno finanziario alle imprese per resistere agli shock e favorire gli investimenti innovativi e sostenibili, in coerenza con il Pnrr. Se ne parlerà durante il convegno “La crescita delle imprese: contesto economico, opportunità e strategie” e il confronto con Gaetano Miccichè, chairman divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e vicepresidente di Prelios S.p.A. L’incontro, promosso da Assindustria Venetocentro, si terrà giovedì 17 marzo, alle ore 17.00 a Palazzo Giacomelli a Treviso (Piazza Garibaldi, 13), in presenza e anche in collegamento streaming. Aprirà i lavori Leopoldo Destro, presidente Assindustria Venetocentro. Seguirà la conversazione con Gaetano Miccichè, i contributi e le esperienze di Marco Stevanato, vicepresidente Assindustria Venetocentro per il Credito, la finanza e il fisco e di Oscar Marchetto, presidente Somec S.p.A., società quotata sul segmento MTA, specializzata nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell’ingegneria civile e navale, che impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato di 223,4 milioni di euro nel 2020.Conduce Roberto Papetti, direttore del quotidiano Il Gazzettino.(Rev)