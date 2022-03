Abruzzo: oggi conferenza Arta su stato salute ambiente territorio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro si è tenuto all'Auditorium del Parco ed ha visto alternarsi tavoli tecnici di confronto con i massimi esperti di tutela dell'ambiente, coordinati dal direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio. Parte della conferenza ambientale è dedicata alle tematiche relative alla tutela dell'acquifero del Gran Sasso e delle due infrastrutture interconnesse, traforo e laboratori."La nostra - ha aggiunto l'assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - è una regione in cui la sostenibilità economica, sociale e ambientale è già di per sé culturalmente affermata. Stiamo cercando di dare contenuto e qualità attraverso i nuovi finanziamenti comunitari e il Pnrr, per fare il salto di qualità e trasformare il valore dell'ambiente in opportunità di crescita e di sviluppo ed offrire ai nostri territori quanto si aspettano, anche nelle aree marginali. La vera sfida sarà quella di trasmettere il valore della nostra Regione fuori dai nostri confini". (Gru)