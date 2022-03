Fvg: assessore Attività produttive, interventi immediati per affrontare crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere le imprese, di fronte all’acuirsi dei costi energetici e delle materie prime, serve un "secondo Recovery plan". A dirlo è l’assessore alle Attività produttive e al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che oggi ha partecipato alla presentazione dei dati congiunturali di Confcommercio. "In questo contesto internazionale drammatico, la Regione, da un punto di vista economico non può fare nulla. Serve un intervento statale e, ancora di più, uno europeo, una sorta di Recovery plan numero due dell'Ue", ha detto Bini, ricordando come l’amministrazione regionale abbia già portato sul tavolo nazionale le proposte emerse dal confronto con le associazioni sindacali e di categoria della Regione. "Riconvocherò a breve la riunione per aggiornare in merito alle misure che saranno adottate a livello centrale e per continuare a stare accanto ai nostri imprenditori", ha anticipato l’assessore annunciando che il prossimo 17 marzo ci sarà anche un nuovo incontro tra la commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e la task force del Mise per individuare gli interventi immediati da mettere in atto. Prima della crisi, ha osservato Bini, il Friuli Venezia Giulia "registrava percentuali di crescita significative non solo per il terziario, ma anche per l'export e il turismo. Lo scoppio della guerra ha fatto emergere una drammaticità umanitaria ed economica a cui è necessario dare risposte immediate". (Frt)