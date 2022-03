Veneto: la Protezione civile veronese dal Covid all’emergenza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri sera, lunedì 14 marzo al magazzino distrettuale di Castelnuovo del Garda, la prima consulta del 2022 della Protezione civile veronese. Sono intervenuti il consigliere provinciale delegato Michele Taioli e il responsabile dell’Unità operativa della Provincia di Verona, Armando Lorenzini. Per quanto riguarda l’accoglienza ai profughi del conflitto in Ucraina, da venerdì scorso venti volontari di diversi gruppi veronesi sono impegnati nei trasporti dalla stazione di Verona Porta Nuova all’hub di Isola della Scala e a fornire alcuni beni di prima necessità agli ospiti. Inoltre vengono garantite la presenza di due volontari 24 ore su 24 all’interno della struttura e una prima assistenza attraverso la Croce Rossa. La Protezione civile ha poi installato all’esterno dell’hub isolano una sala operativa mobile per la registrazione degli arrivi, gestita da un funzionario provinciale e dagli scout di diversi gruppi Agesci veronesi. Ieri sera si è fatto il punto anche sull’emergenza Covid-19: ad oggi circa venti volontari al giorno offrono servizio presso i centri vaccinali ancora attivi in città e in provincia. Nel pieno della pandemia gli iscritti ai gruppi di Protezione civile attivi negli stessi centri erano circa 100 ogni giorno. Il presidente della Consulta di Protezione civile, Luigi Boni, ha espresso la volontà di presentare le dimissioni dopo diversi mandati. Nelle prossime settimane verranno avviate le procedure per le nuove elezioni.(Rev)