Piemonte: assessore Sanità, caro bollette costerà oltre 100 milioni a strutture salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro bollette costerà quest'anno oltre 100 milioni alle strutture sanitarie Piemontesi. E' la previsione fatta dall'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi a margine della conferenza stampa sul piano straordinario per le liste d'attesa. "L'unica strada possibile è l'intervento del governo perché di certo non possiamo abbassare la temperatura e spegnere le luci negli ospedali. Siamo di fronte ad un patrimonio di edilizia sanitaria piuttosto vecchio che andava rimesso in sesto già dieci anni fa", ha concluso Icardi. (Rpi)