Napoli: Manfredi, su turismo già segnali positivi

- "Abbiamo già dei segnali molto positivi su questo: i dati delle prenotazioni per i prossimi mesi sono molto buoni". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ospite a "Non stop news", trasmissione di Rtl 102.5. "Stiamo lavorando sull'offerta turistica e dal punto di vista organizzativo - ha continuato - quindi realizzando anche una serie di eventi per tenere la città viva, stiamo migliorando i servizi per i turisti che riguardano anche la parte dell'informazione e dei trasporti". "Siamo molto coordinati insieme agli operatori del settore per far trovare ai turisti che vogliono venire a Napoli una città più ordinata e anche per mettere in mostra tutte le bellezze che possiede", ha concluso il sindaco. (Ren)