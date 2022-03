Torino: il Consiglio comunale appoggia l'Ucraina e chiede la strada del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro approvazioni di cui tre a larga maggioranza. Il Consiglio comunale di Torino si è espresso a sostegno dell'Ucraina nel conflitto con la Russia, chiedendo però la via del dialogo e non la guerra. L'ordine del giorno 'No guerra, sì dialogo' ha raccolto 30 voti con la partecipazione di quasi tutti i gruppi consiliari. Situazione simile anche per il documento di Nadia Conticelli (capogruppo Pd) sulla 'Mobilitazione a sostegno del popolo Ucraino', che è stato approvato con 26 voti, e sull'ordine del giorno 'Solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino' presentato da Elena Maccanti (Lega), i voti sono stati 25. (segue) (Rpi)