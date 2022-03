Napoli: lanciavano pietre e uova contro casa di una coppia, 7 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Arpino di Casoria, in provincia di Napoli, una coppia è stata vittima di episodi di danneggiamento e violenza privata perpetrati da un gruppetto di 7 giovanissimi, formato da 6 minorenni e 1 maggiorenne, tutti identificati e denunciati dai carabinieri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, da circa un mese, per motivi ancora da chiarire, i responsabili si sarebbero accaniti contro la casa della coppia, lanciandogli contro uova e pietre, sia di notte che di giorno. In un'occasione avrebbero anche danneggiato la finestra, colpendo in pieno il vetro di uno degli infissi. Fino alla denuncia delle due vittime che ha permesso ai militari di rintracciare e denunciare i 7 responsabili. (Ren)