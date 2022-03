Ucraina: fondazione Crt aiuta profughi con raccolta fondi e iniziative culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la fondazione Crt scende in campo a sostegno del popolo Ucraino colpito dalla guerra. A livello territoriale ha attivato fino al 15 aprile una raccolta fondi straordinaria a sostegno del Sermig, per l'accoglienza e l'acquisto di cibo e beni di prima necessità a favore dei bambini in fuga dalla guerra. In ambito internazionale, invece, la Fondazione ha aderito al fondo speciale per l'Ucraina istituito dal'Ecf. Le risorse sosteranno iniziative culturali per l'Ucraina legata ad un'informazione indipendente e inclusiva, a degli spazi culturali sicuri e alla promozione di espressioni artistiche e culturali. (segue) (Rpi)